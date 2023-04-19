Укрыться не получилось: ВСУ точным ударом 'демилитаризовали' места базирования оккупантов. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают в активном режиме уничтожать российских оккупантов. Более того, защитники нашей страны ликвидируют врага точными ударами.

Видео дня

Подтверждением этому служит одно из последних видео бойцов ВСУ, опубликованное в Telegram. На кадрах показано, как бойцы уничтожили оккупантов в местах их базирования (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как говорится в подписи, все попытки оккупантов спрятаться от украинской артиллерии, являются бессмысленными.

"На нашей земле враг нигде не будет чувствовать себя в безопасности", – сказано в сообщении.

Отметим, ряды российской армии, которая вторглась в Украину, поредели уже более чем на 183 тысячи солдат и офицеров. Кроме того, на 419-й день войны оккупанты потеряли на нашей земле более 3,6 тыс. танков и свыше 600 самолетов и вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины захватили в плен оккупантов под Бахмутом и Марьинкой на Донетчине. Российские "мобики" пожаловались, что за отказ идти на штурм командиры бьют их и угрожают физической расправой над их близкими.

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