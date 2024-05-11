'Укрзализныця' выключила подсветку вокзалов в Киеве, Львове и других городах: в чем причина

Транспортная корпорация "Укрзализныця" выключила подсветку вокзалов в Киеве, Львове и других городах. Это было сделано в целях экономии электроэнергии.

Об этом компания сообщила в Telegram. Отмечается, что "Укрзализныця" экономит потребление электроэнергии вместе со всей страной.

"В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова", – сообщили в "Укрзализныце".

Там также призвали всех приобщиться к экономному энергопотреблению.

"Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии! Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания", – резюмировали в компании.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 37 раз поднимали теплоэлектростанции "с нуля" после массированных обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кабинете министров Украины уже обсуждают повышение тарифов на электроэнергию. Финальное решение еще не принято, однако, вероятно, свет для украинцев все же подорожает. Это необходимо для того, чтобы пройти следующий отопительный сезон.

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