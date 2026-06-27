Враг дважды атаковал АЗС в Дергачах на Харьковщине: повреждены автомобили, есть раненые. Фото

Государство-агрессор РФ 27 июня обстреливало город Дергачи Харьковской области. Противник наносил удары по автозаправочным станциям – известно о двух пострадавших.

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О последствиях вражеских атак сообщила Харьковская областная прокуратура. В ведомстве уточнили, что ударов по АЗС (по состоянию на 16:30 субботы) было два.

Что известно об обстрелах

Захватчики применили беспилотники типа "Италмас". Этими дронами они атаковали:

– около 13:40 попадание произошло возле АЗС, повреждены ее забор и автомобили, припаркованные на территории;

– менее чем через час, ориентировочно в 14:30, еще один удар был нанеснн по другой заправке, там зафиксированы разрушения и повреждения припаркованных машин.

В первом случае никто не пострадал, но в результате второго взрыва есть двое потерпевших. Ранения получила 41-летняя женщина, которая в момент взрыва находилась в собственном автомобиле на территории АЗС. Также острую реакцию на стресс получил 34-летний работник автозаправочной станции.

Главные истории дня

Правоохранительные органы начали досудебные расследования по фактам совершения Россией военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Сумы. В результате удара по жилому району пострадали 18 человек (среди которые два полуторамесячных младенца).

– В ночь на 27 июня российские войска нанесли удары по Запорожью. В областном центре повреждены жилые дома и нежилые здания, уничтожены легковые автомобили. По меньшей мере 10 человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

– Всего ночью в субботу Российская Федерация запустила по нашей стране 129 дронов. Силы обороны ликвидировали 113 вражеских воздушных целей.

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