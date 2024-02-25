Умеров: У Украины есть 'план 2024' – он мощный, сильный и даст результат

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина разработала план на весь 2024 год. Глава оборонного ведомства заверил, что этот план сильный и принесет желаемые результаты.

Также министр подчеркнул, что лучше действий говорят наши результаты. Об этом он заявил на форуме "Украина. Год 2024".

Умеров рассказал, что сейчас Украина прилагает максимальные усилия, чтобы совершить прорыв. Также глава оборонного ведомства отметил, что у нашей страны уже есть план на 2024 год.

Министр выразил уверенность, что запланированные действия принесут свои плоды. При этом он не стал вникать в подробности этих планов.

"Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 года уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он сильный, он сильный. Он дает не только надежду, но и даст результат уже в 2024 году", – сказал Умеров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готовиться к новому контрнаступлению и продолжит уничтожать корабли Черноморского флота РФ. Это очень важно, несмотря на то, что бороться с такой страной, как Россия, – колоссальный вызов.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам поездки на передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о сложной обстановке на многих направлениях. Он отметил, что россияне штурмуют позиции украинских воинов и ситуация на поле боя нуждается в постоянном контроле.

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