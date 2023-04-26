'Умирая, успел сказать, чтобы ценил жизнь': отец закрыл собой сына-защитника на фронте и погиб от ранений. Фото

В боях с российскими оккупантами Донецкой области 9 апреля погиб Игорь Руденко из Винницкой области. Защищать родную землю он ушел вместе с сыном.

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Погиб воин от смертельных ранений: он спас жизнь сыну, накрыв его собственным телом. О подвиге Героя рассказали "Факты".

Игорь Руденко на фронт ушел вместе со старшим сыном Ренатом. Тот решил идти защищать родную землю на третий день полномасштабного вторжения. Как вспоминает младший сын Игоря Александр, услышав о решении Рената, отец сказал, что не отпустит его самого и пойдет с ним.

"Папа погиб на мой день рождения, мне тогда как раз исполнился 21 год. Единственное утешение, что тело таки нашли и смогли эвакуировать из того ада. Мы смогли отца с почестями похоронить. Без преувеличения скажу, что он был лучшим отцом, ведь без раздумий пошел с Ренатом, чтобы всегда быть рядом и оберегать его на войне", – рассказал Александр Руденко.

Сначала Ренат с отцом обороняли аэропорт в Гавришевке, по которому россияне в начале марта прошлого года ударили ракетами. Обоим тогда удалось выжить: они находились в другом здании. Далее было обучение на Львовщине, а затем, в рядах 35 отдельной бригады морской пехоты Руденки отправились в Донецкую область.

"В одном из последних разговоров отец сказал, что они охраняют одну из важных трасс в направлении Авдеевки. А уже 8 апреля там был тяжелый стрелковый бой, где украинские бойцы понесли потери и ранения. Но мои родные тогда выжили. А уже на следующий день по этой трассе начала идти тяжелая артиллерия — российские танки, в ход пошли ракеты, первым получил ранение брат — снаряд попал ему в правую ногу и разорвался. Осколки попали в левую конечность... Папа в тот момент был в другой группе. Узнав, что случилось, прибежал к Ренату. Брат уже не мог сам идти. Тут снова начался бой. Папа остался с Ренатом, заявив побратимам, что пусть бы это стоило ему жизни, но он не оставит своего ребенка", – рассказал журналистам младший сын Игоря Александр.

Тогда Игорю удалось оттащить раненого сына в укрытие. Однако захватчики подняли дрон, с помощью которого координировали атаку танка. Поняв, что по укрытию может прилететь, Игорь накрыл Рената своим телом.

"Ренат почувствовал только удар в плечо. Смотрит — папа на нем лежит раненый. Отец сказал, что не чувствует левой стороны. Он был еще некоторое время в сознании. У него было крепкое сердце, которое до последнего билось в его груди. Умирая, папа успел сказать Ренату, чтобы он выжил и ценил свою жизнь, потому что она бесценна. А дальше произошли события, о которых без слез просто не могу рассказывать", – вспоминает Александр Руденко.

Он пересказал рассказ брата, который вынужден был оставить тело отца, чтобы выжить.

"Брат услышал, что приближается российская пехота, и это означало бы одно — его тоже убьют. С чувствами боли и отчаяния он целовал уже мертвого папу, сжал его остывшую руку и прощался с ним. А сам вынужден был отползти дальше, чтобы выжить", – говорит Александр.

Раненого Руденко-младшего медики смогли эвакуировать. Сначала его в коме, с большой кровопотерей, разорванной правой ногой и ранениями в районе колена и бедра на левой отвезли в Покровск, там прооперировали. Затем переправили в Днепр, где врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова борются за то, чтобы сохранить воину ногу.

Как рассказали в Facebook-страница Ильинецкой городской территориальной громаде, родился Игорь Филиппович Руденко в селе Жовтень Одесской области. Там вырос, оттуда пошел служить срочную службу, там же женился и воспитывал троих детей. По специальности Игорь Руденко был электриком, работал в местных электических сетях.

"В 2017 году Игорь Филиппович вместе с семьей переехали к нам на Ильинеччину и поселились в селе Даньковка. Чрезвычайно порядочная, трудолюбивая, щедрая, приветливая семья Руденков быстро стали частью громады. Воспитывали детей, занимались хозяйством. Игорь Филиппович продолжил работать по специальности заводе. Муж всегда и с радостью приходил односельчанам на помощь. Все, кто знал Игоря Филипповича, говорят, что более доброго человека, пожалуй, нет на свете", – говорится в сообщении.

Там подтвердили, что Игорь с сыном Ренатом добровольцами встали на защиту родной земли с первых дней полномасштабной войны.

"Отец с сыном держались вместе, служили в одном подразделении, были надежной поддержкой и опорой друг другу. И как настоящий отец, бесстрашный воин, патриот, солдат Игорь Руденко до последнего вздоха защищал сына и Родину. Мужчины вместе с побратимами боролись за мирное небо для всех нас, счастливое будущее для наших детей, независимость и свободу для родной земли, верили в Победу над врагом… Но 9 апреля 2023 года, находясь на боевых позициях у населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области, мужественно отражая вражеское наступление, Игорь Филиппович, накрыв собственным телом от обломков, спас жизнь раненому сыну. Последними словами отца сыну были: "Выживи любой ценой!". Сын выжил, сейчас он в тяжелом состоянии в госпитале. Он никогда не забудет, кому во второй раз обязан своей жизнью", – отметили в Ильинецкой городской территориальной громаде.

Попрощались с Игорем Руденко 20 апреля. В мае ему должен был исполниться 51 год.

Напомним, ранее стало известно, что в боях с оккупантами погиб защитник из Львовской области Василий Гукало. В декабре прошлого года он организовал эвакуацию раненых побратимов из-под Бахмута под непрерывными обстрелами оккупантов. Даже получив ранения, воин оставался под вражеским огнем, чтобы корректировать огонь своих побратимов и не россиянам приблизиться к украинским позициям.