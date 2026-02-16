Уничтожают 'Кинжалы', 'Цирконы' и не только: в Минобороны объяснили, почему ракеты для Patriot критически важны для Украины

Министерство обороны Украины работает с партнерами над ускорением поставок ракет для американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot. Эти ракеты демонстрируют самую высокую эффективность среди всех иностранных и отечественных ЗРК и являются ключевым средством противодействия российской баллистике.

Ранее на встрече в формате "Рамштайн" были достигнуты договоренности с европейскими партнерами о срочной поставке необходимых ракет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Министр Михаил Федоров отметил, что ракеты PAC-3 к системам Patriot являются самым эффективным средством противодействия российской баллистике.

"Сегодня Россия осуществила одну из крупнейших баллистических атак на Украину – было запущено более 24 ракет. Самое эффективное средство противодействия баллистике – ракеты PAC-3 к системам Patriot. Нам критически нужны средства для перехвата баллистики, ведь россия хочет уничтожить нашу критическую инфраструктуру этой зимой", – подчеркнул Федоров.

Министр также отметил важность увеличения взносов в программу PURL, через которую Украина получает PAC-3 и другие критические ракеты-перехватчики.

За время полномасштабной войны комплексы Patriot эффективно уничтожили почти все известные воздушные цели противника, среди которых сверхзвуковые Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

По видам ракет для Patriot, комплексы имеют три основные: RAS-2 – с осколочно-фугасными боеголовками для поражения самолетов и крылатых ракет на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км; PAC-3 CRI – высокоманевренные ракеты-перехватчики, эффективные против гиперзвуковых аэробаллистических целей на высоте до 20 км и до 40 км; PAC-3 MSE – новейшие ракеты-перехватчики с улучшенной динамикой и маневровыми возможностями, способные поражать баллистические цели на высоте до 24 км и расстоянии до 60 км.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-участники объявили о новых пакетах военной помощи. Общая сумма – почти 38 млрд долларов США.

