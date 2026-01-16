Уничтожают прицельно: украинские военные показали охоту на 'буханки' врага на Харьковщине. Видео

В Харьковской области подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады совместно со смежными силами провели системную работу по уничтожению техники, укрытий и живой силы противника. Удары были нанесены по автопарку врага, фургонам УАЗ-452 (или буханка).

Видео атак по автотехнике показали в пресс-службе ГПСУ. Там заявили, что фургонами россияне подвозили поставки.

Неподалеку от села Пески в течение двух дней пилоты пограничников ударами FPV-дронов сожгли три таких автомобиля, которые оккупанты использовали для перемещения личного состава и подвоза имущества.

А также в районе Двуречанского результативно отработали бомберы: в поле два точных сброса уничтожили двух российских военных. Там же, в населенном пункте, тайники противника уничтожали огнем САУ и FPV-дронами стрелкового батальона. Отдельным эпизодом стало уничтожение вражеского "мавика", который пытался вести разведку над позициями украинских подразделений.

В то же время экипажи механизированного батальона ударами FPV-дронов ликвидировали захватчиков вблизи Каменки.

Напомним, ранее на дороге возле села Новоплатоновка Харьковской области украинские бойцы обнаружили тело гражданского мужчины, которого оккупанты убили FPV-дроном. Чтобы поразить любого, кто приблизится к телу, войска российской оккупационной армии установили еще один дрон-ждун.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Харьковской области 5 декабря российские террористы ударили дроном по гражданскому грузовику. В результате атаки погибли два человека. Очередное военное преступление армия РФ совершила в городе Изюм.

