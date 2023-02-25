newspaper
img

Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото

Екатерина Белоброва
War
1 минута
2,8 т.
Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото

Российские захватчики не перестают хаотично палить по территориям, которые им не под силу захватить. На этот раз массированным обстрелам подверглась Константиновка Донецкой области, где под удар попал ключевой "военный объект" – здание детского сада.

Видео дня

Вражеская артиллерия нанесла значительный ущерб инфраструктуре дошкольного учреждения. Как сообщил корреспондент  OBOZREVATEL, в близлежащих домах выбиты от ударной волны оконные стекла. 

Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото
Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото

На территории самого садика рухнули деревья, зияет воронка от снаряда, в помещениях, где малыши получают азы знаний, обстановка, словно мимо прошел смерч. Собственно "русский мир" и есть стихийное бедствие, сопоставимое с цунами, землетрясениями и торнадо.

Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото
Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото
Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото
Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля российская армия вновь обстреляла артиллерией Херсон. В этот раз прилеты пришлись на детский садик, который занялся пламенем и лишь счастливое совпадение помогло избежать жертв среди малышей и персонала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!​​​​​​​