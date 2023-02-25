Уничтожают все, до чего могут дотянуться: оккупанты нанесли удар по детсаду в Константиновке. Фото
Российские захватчики не перестают хаотично палить по территориям, которые им не под силу захватить. На этот раз массированным обстрелам подверглась Константиновка Донецкой области, где под удар попал ключевой "военный объект" – здание детского сада.
Вражеская артиллерия нанесла значительный ущерб инфраструктуре дошкольного учреждения. Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, в близлежащих домах выбиты от ударной волны оконные стекла.
На территории самого садика рухнули деревья, зияет воронка от снаряда, в помещениях, где малыши получают азы знаний, обстановка, словно мимо прошел смерч. Собственно "русский мир" и есть стихийное бедствие, сопоставимое с цунами, землетрясениями и торнадо.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля российская армия вновь обстреляла артиллерией Херсон. В этот раз прилеты пришлись на детский садик, который занялся пламенем и лишь счастливое совпадение помогло избежать жертв среди малышей и персонала.
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