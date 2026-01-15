Уничтожен 21 оккупант: пограничники сорвали вражескую попытку прорыва границы на Харьковщине. Видео

УкраїнськаУКР
Дарья Дурова
War
1 минута
3,8 т.
Российские оккупационные войска пытались прорвать украинскую границу в Харьковской области. Планы противника сорвали воины Госпогранслужбы, превратив 32 захватчиков в "двухсотых" и "трехсотых".

Пресс-служба ГПСУ в своем Telegram-канале в четверг, 15 января, показала видео ударов по ВС РФ. Вражескую попытку прорыва границы остановили воины бригады "Гарт" 1-го пограничного отряда.

Что происходит на Харьковщине

"В течение нескольких последних дней российско-оккупационные войска пытались прорвать позиции пограничников, которые держат оборону на границе в Харьковской области. Вражеская пехота при поддержке артиллерии и БпЛА осуществляет попытки захватить позиции и продвинуться вглубь Украины", – проинформировало ведомство о ситуации на передовой.

Перемещение захватчиков вовремя обнаружила аэроразведка Государственной пограничной службы.

По российской пехоте комплексно отрабатывали всеми имеющимися средствами поражения. Точные удары принесли результат:

  • 21 оккупант ликвидирован;
  • еще 11 – ранены.
Как ранее писал OBOZ.UA, российское военное руководство заявило, что за первые две недели января оккупанты якобы захватили более 300 кв. км территории Украины. Однако независимые OSINT-проекты выяснили, что реальные показатели продвижения РФ – в несколько раз меньше.

