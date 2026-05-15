Уничтожен самолет-амфибия, вертолет Ка-27 и не только: 'Мадяр' рассказал о поражении ряда вражеских целей. Видео

В ночь на 15 мая Силы беспилотных систем Украины нанесли серии ударов по военным объектам противника в глубоком тылу. Под поражение попали как средства противовоздушной обороны, так и авиационная и морская техника россиян.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадяр". "СБС уничтожено самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" с тушкой К-27 в Ейске (РФ), ЗРК "Панцирь" и ЗРК "Тор", поражено сухогруз-перевозчик бк, локомотив и прочее", – говорится в сообщении.

Всего в течение ночи украинские дроны осуществили 55 огневых поражений по 23 военным целям на территории России и временно оккупированных регионов Украины, в частности в районах Таганрога, Ейска, Крыма, а также в Донецкой, Запорожской и Луганской областях. Удары были нанесены по объектам в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах.

Среди пораженных целей, по словам командира, была и авиационная техника противника.

В частности, в населенном пункте Морской на территории России украинские военные уничтожили самолет-амфибию Бе-200, который используется, в частности, для специальных задач, а также вертолет Ка-27. Обе цели были ликвидированы силами одного из оперативных центров Сил беспилотных систем.

Кроме того, значительные потери понесли подразделения противовоздушной обороны российской армии. В районе населенного пункта Гончарово Луганской области украинские дроны уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Эту операцию выполнили бойцы 427-й отдельной бригады СБС "Рарог". Еще один элемент ПВО – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" – был поражен в районе населенного пункта Хуторок в оккупированном Крыму.

Также под удар попали логистические объекты противника. В Бердянске украинские военные уничтожили корабль-сухогруз, который использовался для транспортировки боеприпасов.

Отдельно сообщается о поражении учебного центра и пункта технического обеспечения противника в районе населенного пункта Райгородка Луганской области. Эту операцию провели подразделения 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадьяра" во взаимодействии с 20-й отдельной бригадой СБС "К-2".

По словам "Мадьяра", только за первую половину мая подразделения Сил беспилотных систем уничтожили уже 17 элементов противовоздушной обороны противника.

Всего с декабря по май украинские военные ликвидировали 153 единицы ПВО, среди которых 108 зенитно-ракетных комплексов, 39 радиолокационных систем и 6 комплексов радиоэлектронной борьбы.

Операции выполняются при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем. Отдельно сообщается, что во время совместной операции с подразделениями ССО, ГУР и другими силами был нанесен удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу на территории России.

