Воины бригады НГУ "Азов" уничтожили российский ДОТ вместе с окопным РЭБом. Также был нанесен удар по живой силе врага.

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Об этом пресс-служба бригады сообщила в своем Telegram. Точная локация, где произошло уничтожение техники, не названо.

"Расчет 82-мм миномета отработал по позициям оккупантов. Результат: уничтожены вражеский ДОТ с окопным РЭБом, а также живая сила противника", — отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представительница Британии во время заседания Совета Безопасности ООН сообщила, что Россия несет в развязанной в Украине войне большие неотвратимые потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года, армия государства-террориста уже сократилась на 200 тысяч военных;

– грузинские добровольцы, которые плечом к плечу с украинскими воинами противостоят российской агрессии в Украине, провели успешную зачистку российских окопов под Бахмутом, отбив их у врага. Бойцы пополнили обменный фонд, захватив в плен нескольких захватчиков.