Уничтожена 21 единица техники и 6 складов БК врага: на Таврическом направлении оккупантам устроили новый 'ад'

Украинские воины продолжают в активном режиме отвоевывать оккупированные Россией территории нашей страны. Бойцы вытесняют и уничтожают врага, ликвидируя его технику и боеприпасы.

Видео дня

Так, например, на Таврическом направлении воины ВСУ устроили оккупантам новый ад. Там была уничтожена 21 единица техники и 6 складов БК врага только за последние сутки. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, за прошедшие сутки враг 21 раз атаковал наши позиции и совершил 608 обстрелов.

Вместе с тем, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1344 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожена 21 единица военной техники противника", – рассказал Тарнавский.

Как он сообщил, речь идет о 3 ББМ, 10 артиллерийских системах и минометах, 2 БпЛА, 4 единицах автомобильной и 2 единицах специальной техники. Также были уничтожены 6 складов боеприпасов врага.

"Армия работает. Слава Украине!" – добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины ВСУ отменяли у оккупантов танк, 4 ББМ, гаубицу 2А19 Мста-С, 5 единиц артиллерийских систем и минометов и автомобильную технику.