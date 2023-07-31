Уничтожено 16 единиц техники и 7 складов с боеприпасами: генерал Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении

Украинские защитники продолжают в активном режиме выбивать российских оккупантов из нашей земли. За последние сутки воины уничтожили 16 единиц техники и 7 складов с боеприпасами на Таврическом направлении фронта.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны за 24 часа выполнили 1359 огневых задач.

"Было уничтожено 16 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 7 складов боеприпасов врага", – сообщил Тарнавский.

Как утверждает генерал, воины ВСУ отменяли у оккупантов танк, 4 ББМ, гаубицу 2А19 Мста-С, 5 единиц артиллерийских систем и минометов и автомобильную технику.

К слову, накануне бойцы ликвидировали или ранили более двух рот захватчиков. Также было уничтожено 20 единиц техники и вооружений россиян и два склада боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины в сутки на фронте ликвидировали еще 490 российских захватчиков и 66 единиц их техники, вооружения. В частности, они сожгли ряд бронемашин и артсистем, а также обезвредили шесть воздушных целей, которыми агрессор хотел атаковать наши города.