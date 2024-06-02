Уничтожена техника и личный состав: появились детали удара ВСУ по врагу в оккупированном Соледаре

Украинские воины 1 июня атаковали бывший завод Knauf в оккупированном городе Соледар Донецкой области, где располагались российские военные. Уничтожена техника ВС РФ, ликвидированы и ранены более 10 военнослужащих страны-агрессора.

Предварительно, атаку совершила украинская РСЗО американского производства HIMARS. Подробностями поделился анонимный Telegram-канал "Досье Шпиона".

По информации автора, взрывы прогремели около 09:00 субботы. Завод Knauf занимался добычей гипса, производством гипсокартонных смесей. После захвата города там обустроилось одно из подразделений 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 08275 из Мурманской области России).

Потери врага:

– эвакуатор-тягач КТ-Л (ТК6АМ) (уничтожено);

– танкоремонтная мастерская ТРМ-80 (повреждено);

– бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) (повреждено).

Потери российского войска в личном составе:

– четверо военнослужащих – "двухсотые" (из состава танковой и ремонтной роты);

– семь военнослужащих – "трехсотые" (из состава ремонтной роты + двое представителей военной полиции).

По данным Telegram-каналов, на территории завода находилась не только 200 ОМСБр, поэтому информация о потерях противника может быть не полной.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВСУ заявил, что 1 июня наши защитники ликвидировали и ранили на фронте около 1080 военнослужащих оккупационной российской армии. Также Герои уничтожили 334 единицы техники и вооружения страны-агрессора РФ.

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