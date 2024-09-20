Уничтожены 50 гектаров леса: каковы последствия вооруженной агрессии России для природы Сумщины. Видео

В Сумской области из-за российской агрессии уничтожены не менее 50 гектаров леса. Только за минувшие сутки в регионе возникло 13 лесных пожаров, причиной которых стали непрерывные вражеские обстрелы.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщил Северный лесной офис ГП "Леса Украины", объединяющий леса Сумщины и Черниговщины. Там отметили, что из-за сухой погоды и ветра пламя распространяется с бешеной скоростью.

Лесничие продолжают делать все возможное, чтобы сдержать огонь, однако из-за опасности и заминированных территорий они могут работать только в доступных зонах.

Свесский филиал "Лесов Украины" фиксирует 11 пожаров на площади 47, 3 га. Недавно там были обнаружены жестянки с зажигательной смесью, которые враг сбрасывает с помощью дронов. Вероятно, именно это и стало главной причиной многочисленных возгораний.

Благодаря быстрым и слаженным действиям лесной охраны все пожары были оперативно ликвидированы. Филиал работает круглосуточно, контролируя лесные массивы, чтобы при первой же угрозе вовремя выехать на тушение и не допустить распространения огня.

На территории Сумского филиала из-за действий врага возникло два пожара, их площадь составляла не менее 5 га. Один пожар был оперативно ликвидирован, а с другим лесничие боролись с 19 часов вчерашнего дня, в 3 ночи он был локализован.

"Под огнем находятся лесные массивы ГП "Леса Украины" и других лесопользователей. Для тушения филиал задействовал пожарный автомобиль, пожарный модуль и минимум 10 человек личного состава лесной охраны", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на 17 сентября бушевали 20 пожаров. Самая сложная ситуация сложилась в Полтавской и Харьковской областях, там из-за сухой погоды и обстрелов горели леса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!