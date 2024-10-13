Уничтожены 8 резервуаров: появилось спутниковое фото нефтебазы в Феодосии после удара

Спутниковые фото, сделанные после удара по нефтебазе в Феодосии, показывают масштабы разрушений, нанесенных в результате атаки сил обороны Украины в ночь на 7 октября. Пожар длился шесть дней и уничтожил значительную часть объекта.

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Соответствующий снимок опубликовал в Telegram-канале "КиберМука". В частности, было повреждено 12 резервуаров с топливом, из которых 8 были полностью уничтожены.

Также огонь охватил несколько построек на территории нефтебазы.

"Догорела нефтебаза в Феодосии. Пожар задел 12 резервуаров. Полностью уничтожено - 8. Также сгорели здания на территории", – говорится в сообщении.

В ночь атаки в Феодосии раздавались мощные взрывы, что заставило оккупационные власти организовать эвакуацию более тысячи жителей. В Генштабе ВСУ подтвердили успешный удар ракетных войск, отметив, что этот нефтяной терминал является крупнейшим в Крыму и активно использовался для поставки горючего российской армии.

СМИ предполагают, что по нефтебазе были выпущены две ракеты, попавшие в цистерны с топливом. Несмотря на то, что объект охранялся зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1", она не смогла предотвратить удар.

По состоянию на ночь 11 октября пожар на объекте продолжался. Вечером 10 октября там снова взорвалась одна из цистерн с топливом.

РосСМИ по состоянию на 12.00 11 октября заявили, что на территории нефтебазы прекратилось факельное горение, но МЧС продолжает ликвидировать последствия и некоторые участки дорог все еще перекрыты. Оккупанты ожидают, что возобновление подачи воды в Феодосии состоится до конца суток, а жители, покинувшие ранее зону ЧС, смогут вернуться в свои дома.

После результативного удара по нефтебазе в оккупированной Феодосии захватчикам в Крыму пришлось массово создавать мобильные заправочные станции. Их места дислокации постоянно меняют, потому что боятся новых атак.

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