Уничтожены и повреждены вражеские ЗРК: появились фото и видео последствий ударов по российской ПВО на Донбассе

В среду, 22 мая, примерно в 12:50 на территории временно оккупированного Донбасса состоялся прилет по военной базе ВС РФ, расположенной у села Моспино. В результате этой атаки было уничтожено и повреждено немало российской техники, в частности установки противовоздушной обороны.

Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Как отмечается, удар по базе оккупантов был нанесен с применением 5 баллистических ракет "ATACMS".

В результате атаки оккупанты понесли следующие потери:

Уничтожены 2 пусковые установки ЗРК С-300/400;

Повреждена 1 пусковая установка ЗРК С-300/400;

Уничтожена радиолокационная станция "96Л6Е";

Уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400.

Потерь среди личного состава оккупационных войск нет.

Ранее сообщалось, что ударные дроны Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) России в Казани и Нижнекамске в Татарстане. На стратегически важных предприятиях врага раздались взрывы, была объявлена эвакуация работников.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 мая взрывы также были слышны в районе поселка Глубокий Краснодарского края РФ. Местные власти заявили об атаке БПЛА на воинскую часть 818 отдельного радиотехнического центра оккупационной армии.

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