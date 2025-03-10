Уничтожены российские пушки, минометы и расчеты: защитники Украины показали точную работу на Торецком направлении. Видео

Украинские защитники на Торецком направлении провели результативную охоту и отминусовали значительное количество вражеской военной техники и живой силы. В результате слаженных действий наших бойцов оккупанты остались без необходимой поддержки, что сводит их способность наступать к нулю.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Украинские аэроразведчики найдут врага повсюду, несмотря на его попытки скрыться.

"На Торецком направлении очень горячо. Снег уже сошел, но вместо подснежников – остатки вражеской артиллерии, которую разбили воины 28-й бригады. Уничтожены российские пушки, минометы и расчеты – мощный результат контрбатарейной работы рыцарей!" – говорится в сообщении.

Российские военные, конечно, пытались спрятать свои позиции. Однако Силы обороны все равно заметили врага, "после чего и полетел настоящий тяжелый металл".

"А лучше всего в этом то, что российские штурмовики остаются без необходимой поддержки, что сводит их и так минимальные шансы выжить до нуля. Тогда как нашим воинам будут меньше досаждать этим "совковым" металлоломом", – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ на Сумском направлении уничтожили три вражеских квадроцикла. Расчет БПЛА обнаружил оккупантов, передвигавшихся техникой, и уже через мгновение их догнал FPV-дрон, поразив первую цель. Оставленные захватчиками квадроциклы также не остались без внимания.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Харьковщине нанесли точные удары дронами по оккупантам. В результате уничтожена российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов вражеских БПЛА. В результате противник понес потери в живой силе и вооружении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!