Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника и его личный состав. В этот раз наши бойцы ликвидировали три вражеских квадроцикла в Сумской области.

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Эффектное видео было опубликовано пресс-службой ГПСУ. На кадрах зафиксировано, что украинские военные точными ударами буквально превратили технику врага в металлолом.

"Бойцы 15 мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" на Сумском направлении уничтожили три вражеских квадроцикла", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что расчет БПЛА обнаружил оккупантов, передвигавшихся техникой, и уже через мгновение их догнал FPV-дрон, ликвидировав первую цель. Оставленные захватчиками квадроциклы также не остались без внимания.

"Еще две "птички" завершили дело, превратив вражескую технику в металлолом. По результатам: два оккупанта - 200 и три квадроцикла уничтожены полностью", – резюмировали операцию пограничники.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники на Харьковщине нанесли меткие удары дронами по силам России. В результате уничтожена российская тяжелая огнемента система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов враждебных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в ОСУО "Хортица" рассказали, что на Харьковском направлении, в частности в Волчанске, идут интенсивные бои. Враг пытается прорвать оборону и удержать контроль над стратегически важным пунктом.

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