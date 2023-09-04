Уничтожены склады БК, укрытие и живая сила врага: ВСУ отработали кассетными боеприпасами по оккупантам на Запорожье. Видео

Украинский защитники продолжают наносить потери армии страны-агрессора России. Недавно успехи бойцы Вооруженных сил нашего государства заполучили на Запорожском направлении фронта.

Видео дня

Воины отработали по дислокациям врага кассетными боеприпасами. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "ADAM GROUP" – интернационального батальона имени Джохара Дудаева (чтобы просмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Воины работали по российским позициям вблизи Марфополья в Запорожской области.

"Бойцы миротворческого батальона им.Джохара Дудаева, разведывательной группы ADAM, совместно с бойцами ВСУ 102-й бригады, нанесли огненное поражение врагу на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Намеченные цели были поражены, летний день для врага стал по-настоящему жарким. Разведка, артиллерия, расчеты ФПО, все сработали слаженно и уверенно.

Как видно на кадрах, в результате работы ВСУ были уничтожены склады БК, укрытие и живая сила врага. Кроме того, была поражена группа ДРГ. Это случилось при попытке продвижения к позициям.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки на фронте в Украине произошло более 25 боевых столкновений Сил обороны и российских оккупационных войск. Наши защитники нанесли 9 ударов по районам сосредоточения россиян, поразили 6 зенитно-ракетных комплексов противника, а также 10 артиллерийских средств на огневых позициях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!