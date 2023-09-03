За сутки поражено 10 артиллерийских средств и 6 зенитно-ракетных комплексов врага, продолжаются тяжелые бои – Генштаб

За сутки на фронте в Украине произошло более 25 боевых столкновений Сил обороны и российских оккупационных войск. Наши защитники нанесли 9 ударов по районам сосредоточения россиян, поразили 6 зенитно-ракетных комплексов противника, а также 10 артиллерийских средств на огневых позициях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 3 сентября. Также отмечается, что украинские бойцы отразили наступление врага на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Ситуация на фронте

Враг нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 24 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, это, в частности, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Волчанск, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Двуречанское, Колодезное, Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Северное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Антоновки, Николаевки, Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Николаевка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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