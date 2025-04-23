Уничтожены танки, артсистемы и средства РЭБ: воины ГУР нанесли потери врагу на Запорожском направлении. Видео
Воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли тяжелые потери российским оккупантам на Запорожском фронте. За неделю защитники сожгли "гору вражеского смертоносного железа", а также обезвредили более 150 человек живой силы армии РФ.
Видео мощной боевой работы на передовой в среду, 23 апреля, обнародовала пресс-служба ГУР. "Горы железа и уничтоженные московиты – результаты боевой недели от воинов ГУР", – говорится в сообщении.
Как рассказали в украинской разведке, бойцы подразделений активных действий ГУР за неделю непрестанной работы на Запорожском направлении фронта сожгли "очередную гору вражеского смертоносного железа".
В ответ на вражеские атаки в рамках активной обороны спецназовцы ГУР в целом уничтожили и поразили вражеские:
– 37 транспортных средств;
– 25 бронированных машин;
– два танка;
– семь минометов;
– 19 артиллерийских систем;
– девять ударных и разведывательных дронов;
– пять систем связи;
– шесть средств РЭБ/РЭР.
Кроме того, воины ГУР нанесли успешные удары по более чем 150 инженерно-фортификационным сооружениям россиян.
Уничтожены 24 оккупанта, а санитарные потери врага достигли 128 человек.
"Борьба продолжается! Слава Украине!" – говорится в сообщении разведчиков.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки армия РФ потеряла на фронте 1210 своих оккупантов, Силы обороны также обезвредили более 400 единиц военной техники и вооружений. А потери живой силы агрессора с начала большой войны превысили 944 тысячи человек.
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