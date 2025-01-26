Уничтожили бронетехнику вместе с оккупантами: Нацгвардейцы остановили штурмовую группу россиян Донецкой области. Видео

Бойцы Нацгвардии разгромили очередную штурмовую группу россиян, пытавшихся атаковать позиции Сил обороны. Наступление российских захватчиков в Донецкой области остановили воины 5-го отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Омега".

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Центр специального назначения НГУ "Омега" показал соответствующее видео работы нацгвардейцев. Отмечается, что украинские защитники уничтожили несколько единиц бронированной техники.

Уничтожение штурмовой группы россиян вместе с техникой зафиксировала камера разведывательного дрона.

Отдельные отряды специального назначения "Омега" – шесть батальонов специального назначения, которые входят в состав отдельной воинской части прямого подчинения командующему НГУ.

Подразделения были созданы в первую очередь для борьбы с терроризмом на территории Украины. Но это основная задача в мирное время, а с 2014 года спецназовцы выполняют сложные задачи по обороне Украины.

Подразделения укомплектованы десантниками, боевыми пловцами и специалистами по горной подготовке. В состав отрядов входят: снайперы, боевые водолазы, взрыватели, специалисты в области применения дронов и робототехники. Личный состав имеет высокую подготовку, обучен проведению антитеррористических мероприятий, освобождению заложников, ликвидации незаконных вооруженных формирований, охране особо значимых физических лиц.

Спецназовцы получали опыт боевых действий на протяжении всех 9 лет войны, сначала в АТО/ООС на востоке страны, а весной 2022 года – в боях за Киевщину "Омеговцы" обычно действуют на самых тяжелых направлениях. Неудивительно, что сейчас они именно на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Национальной гвардии Украины нарастили использование дронов разного типа на передовой. чаще.

По данным Института изучения войны, центральная группировка войск РФ собрала ударную группу, состоящую из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий, к югу от Покровска. При этом темпы продвижения врага останутся медленными.

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