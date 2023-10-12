Уничтожили сотни единиц бронетехники РФ': Зеленский отметил четыре бригады ВСУ за оборону Авдеевки. Видео

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к нации подчеркнул заслуги героических 53-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также мотопехотной бригады и нашу мощную "Семьдесят девятку" ДШВ которые стоят на обороне Авдеевки Донецкой области. Только за последние несколько дней мужественные профессиональные бойцы уничтожили сотни единиц бронированной техники оккупанта.

Слова украинского гаранта передает пресс-служба его Офиса. Также Зеленский отметил эффективность воинов, приближающих победу на Запорожском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Благодарен каждому воину, каждому подразделению за стойкость. Как всегда, вы очень меткие!" – указал президент.

Он добавил, что во многом успехи Сил обороны возможны благодаря международной помощи в виде бронированной техники, боеприпасов, снарядов. Украина делает все, чтобы этой помощи становилось больше.

"Кстати, вчерашний саммит "Рамштайн" этому помог. Но очевидно, что базовый курс государства – это собственное производство, это свое оружие, техника, свои снаряды по всем позициям, необходимым для сил обороны. Все – от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров", – подчеркнул глава государства.

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Еще одним из ключевых вопросов, в котором удалось добиться явных результатов в течение рабочего дня, Зеленский назвал переход в цифровой формат всего учета поставок Силам обороны.

"Цифровизация даст ясное понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они восполняются. В частности, чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно. И чтобы отчеты здесь, в Киеве, не отличались от реальных фактов на передовой", – обозначил президент.

По словам гаранта, Украина внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке, где уже почти неделю продолжается противостояние армии обороны Израиля ЦАХАЛ с исламистскими группировками. Киев сотрудничает с западными союзниками, чтобы не допустить распространения дестабилизации на весь континент.

"Мы четко понимаем, что единственный, кто заинтересован в худшем сценарии – это наш враг. Я благодарен всем в мире, кто прилагает усилия, чтобы регион Ближнего Востока не разразился, но и чтобы террористы ответили за содеянное против Израиля – против детей, женщин, против обычных людей. Помним и о гражданах других государств, которых террористы захватили в заложники или убили. Среди погибших есть и украинцы. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров, которые увеличивают давление на Россию санкциями. В первую очередь, речь идет о США, введших ограничения против компаний, которые нарушали установленный максимум на цену российской нефти.

"А также приветствую решение Международного олимпийского комитета, остановившего членство Олимпийского комитета России. Каждый мир должен уважать территориальную целостность наций и Устав ООН. И если кто-то там в России думает, что может еще и спорт и олимпийское движение сделать своим оружием, то это точно не получится", – подчеркнул глава нации.

Зеленский также обратил внимание украинцев на то, что сегодня произошло по-настоящему историческое событие. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор 32-33 года геноцидом нашего народа.

"Спасибо всем членам ПАСЕ, которые проголосовали за такое признание. Справедливость всегда сильнее", – резюмировал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, обострение ситуации возле Авдеевки продолжается уже третьи сутки. Оккупанты усиленно обстреливают позиции Сил обороны и сам город, проводят штурмы с целью окружить населенный пункт. Есть мнение, что так противник пытается помешать украинским наступательным действиям и передислокации войск на другие участки фронта.

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