Уничтожить Крымский мост и Черноморский флот: офицер заявил об освобождении Крыма

При предоставлении дальнобойного оружия, украинская армия будет иметь все необходимые предпосылки для освобождения оккупированного Россией Крыма. Прежде всего необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост и Черноморский флот страны-оккупанта.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский. "Сначала необходимо прекратить все логистические связи с Крымом, благодаря которым на полуостров попадает бронетехника и другое оборудование для обеспечения существования крымской военной группировки", – отметил он.

По убеждению офицера, если западные партнеры предоставят Украине необходимое современное вооружение, в частности ракетные системы дальностью 300 километров и более, "во всей акватории Черного моря российский флот будет уничтожен".

"Это залог того, что группировка врага в Крыму будет уничтожена или будет вынуждена бежать с полуострова", – добавил Недзельский.

"Мы уже увидели, что украинские артиллерийские и ракетные системы способны поражать российский Черноморский флот на море. Вспомните, как был потоплен флагман – ракетный крейсер "Москва". Тогда россияне очень испугались и отвели весь флот на очень большое расстояние от Крыма, чтобы не доставала до них", – напомнил офицер.

"У нас есть абсолютно все перспективы для освобождения Крыма. Нужно только оружие", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, бывший командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил, что Крым станет решающим полем битвы, он определит исход войны в Украине. По его мнению, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности, пока ее полуостров будет оккупирован.