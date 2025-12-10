Уникальная спецоперация ВСУ: впервые наземный робот уничтожил бронированную технику армии РФ. Видео

На линии боевого соприкосновения военные 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ применили наземный роботизированный комплекс от компании DevDroid, входящей в кластер Brave1, и уничтожили российский бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажем. Спецоперация стала первой подтвержденной ликвидацией бронетехники врага с помощью НРК.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале – FEDOROV, обнародовав видео с места операции. По его данным, управление комплексом осуществлялось оператором с безопасного расстояния, что полностью устранило риски для украинских военных.

Во время штурмовых действий российские подразделения попытались прорвать украинские позиции с помощью МТ-ЛБ. На их пути работал робот Droid TW 12.7 — машина с турелью под пулемет Browning, которая управляется дистанционно. На обнародованных кадрах видно, что робот точно отработал по бронетранспортеру, уничтожив технику вместе с личным составом врага. Украинские HPK берут на себя наиболее рискованную работу на поле боли, позволяя сохранять жизнь военным. Это демонстрирует переход войны на новый технический уровень, где роботизированные платформы становятся неотъемлемой частью современных подразделений Сил обороны.

На обнародованных фрагментах видно, как российский МТ-ЛБ пытается продвинуться к позициям ВСУ, но попадает под прицельный огонь НРК. После нескольких очередей бронетранспортер останавливается и загорается. Оператор управляет комплексом дистанционно, оставаясь вне зоны поражения противника. В ВСУ объясняют, что такие системы позволяют не только сдерживать наступление, но и выполнять часть задач штурмовых групп, минимизируя потери среди личного состава. Технологии DevDroid уже несколько месяцев проходят боевые испытания на различных участках фронта и постепенно расширяют свой функционал.

Как сообщал OBOZ.UA, только за первое полугодие 2025-го Минобороны кодифицировало почти три десятка новых моделей украинских НРК, а Сухопутные войска уже используют на фронте несколько основных типов, среди которых "Ярость", "Термит", "Гном-минер" и Ardal. Подобные системы существенно усиливают подразделения на самых сложных участках, позволяя выполнять задачи без лишнего риска для военных.

