Уникальные кадры: пограничники показали зимние пейзажи острова Змеиный. Видео

Государственная пограничная служба Украины 11 января обнародовала видео с заснеженным островом Змеиный в Черном море. Пограничники показали, как выглядит остров зимой и отметили его роль как форпоста на южном направлении.

Видео сняли непосредственно на острове Змеиный. Его опубликовала пресс-служба ГПСУ на официальной странице в Facebook. В заметке Госпогранслужбы говорится о том, что подразделения службы продолжают выполнять боевые задачи даже в сложных погодных условиях.

В сообщении отметили, что легендарный остров и сегодня остается ключевой позицией в Черном море. В видео также видно установленный пограничный знак.

Спецназовцы ГПСУ вместе с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Черного моря. Они противодействуют попыткам вражеской авиации и военных кораблей приблизиться к украинскому побережью, сохраняя контроль над морским пространством даже в период сильных морозов.

В ГПСУ подчеркнули, что условия службы сложные, однако задачи выполняются постоянно. Остров Змеиный назвали настоящим форпостом, который имеет стратегическое значение для безопасности южных рубежей Украины.

Возвращение контроля

Остров Змеиный был освобожден украинскими Силами обороны от российских захватчиков 30 июня 2022 года.

После этого в августе 2023 года бойцы ГПСУ и ГУР МОУ установили на острове пограничный знак, который зафиксирован и на обнародованном видео.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы элитного подразделения "Тимур" Главного управления разведки, которые участвовали в освобождении острова Змеиный, провели 28 часов в открытом море на резиновой лодке с веслами. В тот день шторм перевернул их моторную лодку. Операцию разведчики реализовали летом 2022 года.

