Провели 28 часов в открытом море: прошли новые детали операции бойцов ГУР на острове Змеиный

Спецназовцы элитного подразделения "Тимур" Главного управления разведки, участвовавших в освобождении острова Змеиный, провели 28 часов в открытом море на резиновой лодке с веслами. В тот день шторм перевернул их моторную лодку.

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Детали операции, которую разведчики реализовали летом 2022 года, сообщило издание The Wall Street Journal. Его журналист, побывавший на Змеином заметил, что скалистое побережье избито обстрелами и завалено останками уничтоженной российской техники.

Ответственный за операцию офицер ГУР с позывным Шекспир рассказал, что украинцы начали систематически работать над освобождением острова с середины июня 2022 года.

"Мы заставили их покинуть остров через две недели", – отметил боец.

По его словам, кадровый военный Рамзес и пять других спецназовцев из спецподразделения "Тимур" вернулись на Змеиный, чтобы обеспечить контроль Украины над ним. Они приблизились к скалам ночью. Четверо бойцов во главе с Рамзесом поднялись на них и пробрались мимо заминированной россиянами техники. Под дождем и туманом они разминировали все на своем пути и собирали документы, которые в спешке оставили россияне.

После этого бойцы подняли на Змеином украинский флаг.

Однако пока бойцы были на берегу, погода ухудшилась. На обратном пути к материку шторм вывел из строя два мотора лодки военнослужащих. В конце концов он перевернулся и спецназовцы пересели на надувную лодку без мотора, только с веслами.

На таком транспорте воинов отнесло в открытое море к газовым буровым установкам, где были размещены российские войска. Защитники провели там 28 часов, постоянно вычерпывая из лодки воду, которая набиралась из-за высоких волн, и используя насос.

В настоящее время основная битва в этой части Черного моря сейчас идет за несколько газовых буровых установок, захваченных россиянами, к востоку от Змеиного. Оккупанты разместили там оборудование для наблюдения за украинскими силами и отслеживания ракет и беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 июня 2022 года Силы безопасности и обороны Украины освободили от российской оккупационной армии остров Змеиный. Возвращение государственного сине-желтого флага на Змеиный стало выдающимся событием в истории нашего государства и армии.

– Украинский еженедельник "Военный курьер" подробно воспроизвел хронологию многодневной операции ВСУ по освобождению острова Змеиный. Шокированные оккупанты после тяжелых потерь были вынуждены покинуть его 30 июня 2022 года.

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