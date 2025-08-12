Уникальный симбиоз: Малюк рассказал о компонентах операции 'Паутина' и какими средствами поразили вражеские самолеты

Уникальная спецоперация "Паутина", с помощью которой удалось поразить сразу четыре военных аэродрома в тылу РФ, сочетала в себе ряд важных компонентов. Среди них: логистика, работа агентов и оборудования, а также связь.

Об этом глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк заявил в интервью телеканалу "Мы-Украина" в эфире марафона "Единые новости". Он добавил, что о плане знало лишь несколько человек.

Детали операции

"Паутина" – это уникальная, многоэтапная операция, которая включает в себя ряд важнейших компонентов. Прежде всего, это логистика, то есть доставка во вражеский тыл самих средств, в нашем случае – 150 боевых FPV-дронов. Это доставка домиков, внутри которых к аэродромам доставляли средства. Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на "Паутину" в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И именно эффективной наша работа становится тогда, когда есть правильный симбиоз", – объяснил Малюк.

Для воплощения оперативного плана сотрудники СБУ создали фиктивное предприятие на территории страны-агрессора, а именно логистическую компанию в Челябинске. Украинские спецслужбы арендовали там офис и склады, расположенные неподалеку от местного управления ФСБ. Впоследствии было приобретено пять грузовиков, а наемные водители осуществляли перевозки различных грузов, чтобы закрепить работу под прикрытием.

Как отметил глава Службы безопасности, во время спецоперации СБУ приходилось одновременно решать разного рода задачи, в частности организовывать ввоз в Россию подсанкционной продукции, среди которой и аккумуляторные станции. В этом помог предыдущий успешный опыт СБУ в борьбе с транснациональной преступностью.

БПЛА должны были исправно работать

Малюк отметил, что каждый охотничий домик, был полностью автономным: оборудован батареями EcoFlow, солнечными панелями и другими необходимыми устройствами. Это обеспечивало непрерывное питание для дронов. Спецоперацию "Паутина" можно было провести даже в холодное время года, но температура в этой местности иногда опускается до минус 40 градусов, поэтому беспилотники должны были быть всегда полностью заряжены.

В то же время транспортировка таких домиков на территорию РФ стала отдельным испытанием. По словам главы Службы безопасности, было пройдено "семь кругов ада, чтобы достичь результата".

Также Малюк рассказал о средствах, которыми поразили самолеты агрессора.

"Дроны, на первый взгляд, выглядят, как обычные FPV, но они уникальны. У них есть несколько разновидностей связи. Боевая компонента каждого БпЛА состояла из двух частей по 800 граммов (то есть всего 1600) специальной смеси, которую мы разрабатывали именно для этой операции. Она имеет кумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и уже внутри вызывать взрыв", – рассказал он.

Отдельно он обратил внимание на то, что важно гарантировать безопасное возвращение участников спецоперации с территории РФ. Украинские агенты покинули Россию, когда водители грузовиков только отправились в объекты.

В общем, все держалось в чрезвычайной секретности, и президент Владимир Зеленский также был на связи.

"Он многократно до этого тоже интересовался отдельными деталями и где-то, скажу откровенно, ускорял. Поскольку у него управленческая деятельность такая, как говорится, "не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня". А он работает так, что "сделай это вчера" вообще", – подчеркнул Глава СБУ.

Что предшествовало

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Как писал OBOZ.UA, 3 августа Силы обороны Украины нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае России. На пораженном объекте начался мощный пожар. На аэродроме также размещалась армейская авиация оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!