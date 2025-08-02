Уникальный случай: "Железная бригада" взяла в плен оккупанта с помощью дронов. Видео

Экипаж дронаров 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригады Вооруженных сил Украины впервые захватил в плен российского оккупанта с помощью дронов. Военные назвали этот случай уникальным, ведь экипажи беспилотников обычно работают на расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков". Отмечается, что события разворачивались в одном из разрушенных сел на Харьковщине. Трое бойцов FPV-группы Crazy Cats с позывными"Десятый", "Ярый" и "Музыкант" во время разведки наткнулись на российского солдата. На призывы "Сдавайся!" он не реагировал и бросился бежать.

"Тогда вслед беглецу полетели украинские пули. К месту, где он затаился, "Бешеные котики" вызвали "мавики", которые начали выкуривать врага сбросами. "Котики" добавили автоматного огня, гранат и окружили с трех сторон", – отметили военные. После этого оккупант поднял руки и сдался.

В ОТГ "Харьков" добавили, что обошлись с захватчиком по-человечески – дали попить воды, сигарету. Когда он закурил, то рассказал, что имеет позывной "Ежик", сам из Екатеринбурга, и заблудился в поисках еды.

Также оккупант соврал, что был один. Поскольку чуть позже, когда пилоты передали пленного бойцам другого подразделения, "Ежик" признался, что зашел в село с напарником с позывным "Лев". Его быстро нашли и схватили воины стрелкового батальона.

"Кстати, на подмогу своим дронарям оперативно выдвинулась группа с участием офицеров и главного сержанта подразделения, которые зачистили и проверили район на присутствие других заблудившихся", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

На Харьковщине пограничники точным ударом в цель ликвидировали пункт управления БПЛА вместе с оккупантами. Было обезврежено несколько точек вылета вражеских дронов и нанесены удары по логистике россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники не прекращают минусовать живую силу и военную технику агрессора по всему участку фронта. На этот раз наши бойцы нанесли удары сразу шестью авиабомбами GBU-39 по позициям оккупантов.

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