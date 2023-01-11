unrussiaUN: на разрушенном доме в Бородянке, ставшем символом российской оккупации, появился призыв выгнать Россию из ООН. Фото

В городе Бородянка Киевской области на одном из разрушенных зданий размещен баннер с призывом выгнать Россию из ООН. Кроме этого, на нем изображен и QR-код, ведущий на указанную петицию.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Количество подписавшихся уже пересекло отметку 250 тысяч (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На сегодняшний день проведен юридический анализ материалов, сведений, статей, законодательства и собраны достаточные фактические данные, свидетельствующие о том, что РФ никогда не приобретала статус участника ООН в соответствии с действующим Уставом, процедурными правилами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

В этой связи, начата широкомасштабная информационная компания "Долой россию с ООН" #unrussiaUN, целью которой является формирование у граждан стран-членов ООН понимания и осознания незаконности и безосновательности пребывания России в ООН, прекращения РФ злоупотребления правами постоянного члена Совета Безопасности и как следствие прекращения вооруженной агрессии против Украины.

С этой же целью создан сайт www.kickrussiaout.info, где собрана доказательная база, научные статьи, интервью и другие материалы.

Отсканировав код на баннере, вы можете подписать эту петицию об исключении России из ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Большинство государств-членов Организации Объединенных Наций не разделяют позицию Украины относительно необходимости исключения России из Совета Безопасности ООН, кресло в котором страна-агрессор заняла незаконно. Следовательно, оснований надеяться, что РФ будет выдворена из СБ ООН – крайне мало.

– Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк описал три составляющие, необходимые для лишения России права вето в Совбезе ООН и дальнейшего ее исключения из этой организации. Это консолидация усилий демократических стран, информационное давление и правильно выбранный момент.

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