Упал на пол, целовал врачу ноги и просил спасти брата Деню: на Днепропетровщине российский снаряд убил одного из близнецов

На Днепропетровщине во время обстрела был ранен 9-летний мальчик. Трагедия произошла на глазах у его мамы и брата-близнеца. Пока ребенка везли в больницу, он истек кровью – и спасти его не смогли.

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По дороге проехали танки

День 3 сентября для Анастасии Колчиной из Зеленодольска Днепропетровской области стал самым страшным в ее жизни. Днем она и ее 9-летние сыновья-близнецы Денис и Руслан вместе отправились в парк недалеко от дома. Там же рядом живет и мама Анастасии, она тоже присоединилась к прогулке с внуками.

В парке встретили сотрудницу Анастасии, Ирину, которая выгуливала своего хаски. Мальчишки были со своим щенком по кличке Пуля.

"Денис тренировал собаку. Парк находится рядом с центральной улицей. Примерно в 12:50 по ней проехали три наших танка, там сидели солдаты, дети махали им рукой, они тоже им помахали. Потом проехали еще три танка, потом еще. Мы продолжали сидеть на лавочке, разговаривали. А примерно через час на тот перекресток, где шли танки, прилетели кассетные снаряды", – сдавленным голосом рассказывает мама близнецов.

Все произошло внезапно, в считаные секунды. Анастасия не видела, как вдалеке бежали военные, только услышала их крик: "Ложись! Ложись!" А за ними уже показалось красное зарево. Взрывной волной всех бросило на землю.

"Камни начали падать с неба"

"Меня словно прибило к асфальту, казалось, что камни начали падать с неба. Мы лежали все в куче – я, мама, Ира. Мальчики успели только присесть. Я помню, что моя рука лежала на голове и я не могла ее оторвать. Все вокруг взрывалось, снаряды падали в шахматном порядке, стояли дым и пыль. Я слышала Руслана, но не видела, где Деня. Стала звать: "Где мой Деня?!"– вспоминает Анастасия.

Когда женщина сняла руку с головы, она стала ощупывать землю вокруг, пытаясь найти сына. Когда нащупала, поползла к нему. Вокруг кричали: "Не вставайте! Не вставайте!" Снаряды продолжали хаотично падать.

Когда Анастасии удалось подползти к сыну, то она увидела, что он лежал на боку, а на шортиках была кровь. Она разорвала шорты и футболку, на пояснице, справа от позвоночника и чуть ниже, были две дырочки размером с 10-копеечную монету. Они были настолько глубокими, что туда проходил палец.

Глаза у Дениса были полуоткрыты, но на слова мамы он не реагировал. Руслана тоже ранил осколок, но он кричал, что ему не больно, и спрашивал, что с братом.

Подоспевшие военные оказали первую помощь ребенку, заткнули раны салфетками и повезли в больницу в Апостолово. В дороге Анастасия все время говорила Денису, что она рядом, вместе с Русланом. Мальчик лишь показывал глазами, что он их слышит.

Врач сказал, что Деня истек кровью

В больнице в Апостолово Дениса забрали врачи, а Руслан все время спрашивал: "Мой брат не умрет?"

"Врачи успокаивали, говорили, что все будет хорошо. У меня и мысли не было, что Денис может не выжить. Я и Руслану говорила, чтобы он ни одной плохой мысли не допускал. Мы сидели внизу, потом решили подняться наверх, узнать, что с сыном. Врачи сказали, что он сейчас отойдет от наркоза и нас повезут в Кривой Рог, в детскую хирургию, потому что тут нет детского врача. Не знаю, может быть, там уже нужно было делать переливание крови и операцию. Но они не взялись за это. А я была в шоке, верила, что все будет хорошо", – сквозь слезы говорит мама.

В больницу их везли на реанимобиле больше часа. С момента, когда все случилось и когда они наконец добралась до больницы, прошло примерно три часа. Анастасия только успела поцеловать Дениса, когда на каталке его повезли в реанимацию.

Через 40 минут ее попросили зайти в кабинет, Руслана не пустили.

"Я не помню, что мне сказали, Руслан говорит, что услышал только, как я кричала. Он тоже вбежал в кабинет, вцепился руками в плечи женщины-врача и стал говорить: "Вы не понимаете, мой брат не может умереть. Таких, как он, больше нет". Потом он упал на пол и стал целовать ей ноги и говорить: "Я вас умоляю, спасите моего брата Деню, с кем я буду гулять, с кем я буду отмечать дни рождения?" Я тоже упала на пол. Руслан побежал по палатам, стал открывать двери и искать Дениса. Нас уже на улицу вывели, сказали, что мы перепугаем всех людей", – плачет Анастасия.

Мама думала, что сыну делали операцию и что-то пошло не так. Но как объяснил врач, они не могли оперировать, потому что прошло слишком много времени и ребенок потерял почти всю кровь.

Руслан очень скучает по Дене

Семья близнецов Дениса и Руслана никогда не игнорировала воздушную тревогу. Как только слышали сигнал, сразу же возвращались домой. О том, что город обстреливают из РСЗО или артиллерии, обычно сообщали в соцсетях, просили покинуть улицы, и мама мальчиков всегда к этому прислушивалась.

Однако в этот раз у Анастасии телефон не переключился с Wi-Fi на мобильный интернет, поэтому предупреждение мэра города об опасности она не увидела.

"Такой случай, когда средь бела дня снаряды прилетели в центр города, пожалуй, был единственным. Тогда было ранено около десяти человек. Пострадал брат Иры, которая была с нами. Он, видимо, шел к нам и попал под обстрел. Из маминого подъезда парня ранило под лопатку, соседку тоже, она как раз шла с рынка. Я потом смотрела, эти осколки от кассетных снарядов похожи на куски проволоки, одинакового диаметра. Они пробили металлические двери, отверстия были одинаковыми", – говорит мама мальчиков.

Руслан очень скучает по своему брату-близнецу. Они с самого рождения всегда были вместе, им не нужны были никакие друзья. Ребята понимали друг друга по одному взгляду. Вместе ходили заниматься футболом, вместе копали червей, чтобы наловить рыбы для кошек.

22 декабря братьям исполнилось 10 лет. Семья заказала панихиду в церкви, а потом пошли на могилу к погибшему Денису, принесли ему торт, машинку и шарики. Чтобы он не скучал и не думал, что о нем забыли.