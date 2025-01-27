'Упала на пол': жительница Днепра рассказала о моменте вражеской атаки на город. Видео

Жительница Днепра рассказала о моменте вражеской атаки по городу вследствии удара россиян, произошедшего 27 января. По ее словам, она только начала приходить в себя после пережитого.

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Соответствующее видео обнародовал в Telegram-канале "Днепр Оперативный". Женщина увидела яркую вспышку и упала на пол.

"Проснулась, услышала что-то жужжащее, подошла к окну – и зарево. Взрыв, я упала на пол и лежала, пока меня не вывела соседка. Я только сейчас пришла в себя, все произошло в какую-то одну минуту", – рассказала женщина.

Жительница 6-го этажа пострадавшего дома отметила, что проживает одна, ее квартира также получила значительные повреждения – взрывная волна выбила окна, а балкон был серьезно поврежден.

"У меня (пострадал – ред.) балкон и окно... У соседей тоже вылетели (окна – ред.).

Женщина добавила, что взрывной волной были повреждены окна "и на третьем и четвертом" этажах дома.

Как сообщают в ГСЧС Украина, в Днепропетровской области спасатели продолжают ликвидировать последствия ночной атаки россиян.

Так в Днепре из-за обстрелов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома, еще два дома получили повреждения. Пожар оперативно ликвидирован, сейчас идет обследование территории.

В Самаровском районе пострадала инфраструктура, возник пожар. Также были повреждены три частных дома и хозяйственная постройка.

К счастью, погибших и травмированных нет. Для ликвидации последствий привлечены 64 спасателя и 24 единицы техники ГСЧС.

Напомним, на Днепропетровщине во время дроновой атаки России вечером 26 и ночью 27 января подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили 13 вражеских беспилотников. Однако без последствий не обошлось: в Днепре и одном из районов повреждена инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 января россияне атаковали ударным дроном город Кременчуг на Полтавщине. В результате удара в частном секторе населенного пункта горел один дом, было повреждено еще шесть. В частности, обломками поражены три хозяйственные сооружения, три гаража и 8 автомобилей, из-за повреждения линии электропередачи несколько десятков потребителей остались без электроэнергии.

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