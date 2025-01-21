'Вылетели все окна': жители Кременчуга рассказали о вражеской атаке и показали последствия. Видео

В ночь на 21 января российские войска атаковали ударным дроном город Кременчуг на Полтавщине. В результате удара в частном секторе населенного пункта горел один дом, повреждено еще шесть.

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Также обломками поражены три хозяйственных постройки, три гаража и 8 автомобилей, из-за повреждения линии электропередачи несколько десятков потребителей остались без света. "СуспільнеПолтава" опубликовало рассказы местных об атаке и показало ее последствия.

По Кременчугу россияне ударили в конце суток 20 января, когда большинство горожан уже собрались спать.

"Лежала, отдыхала уже, было 23.00. Взрыв. Повылетали все окна. Пока до двери дошла потихоньку... Брат прибежал на помощь. Вышли – ни ворот, ни забора... Ничего нет. Все разбито", – рассказала местная жительница Яна Кириянова.

Другая горожанка, Марина, вспоминает, что после взрыва и разрушений ее дети чудом остались невредимыми.

"Лежали, смотрели телевизор, уже отдыхали. Встали от того, что что-то гудит. И так – все громче и громче. Начали выходить из дома – зарево, стекло разлетелось. У детей дверь завалило. Открыли, быстренько их достали. Одели, к бабушке отвели. На улицу вышли – там горит, здесь все разрушено. Окон вообще нет. Машина, гараж. Позади также баня была, сарай", – перечислила последствия вражеского удара Марина.

В общей сложности, по данным Полтавской областной военной администрации, российский беспилотник повредил семь частных домов.

"В Кременчугской общине в результате падения вражеского беспилотника на частный дом возник пожар. К ее ликвидации привлечены спасатели. Также обломками вражеского БпЛА повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража, 8 автомобилей", – рассказали в ОВА.

Там также сообщили о повреждении линии электропередачи. По состоянию на 08:00 утра из-за этого без света оставались 87 потребителей. Ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

Напомним, во время последнего воздушного нападения на Украину Россия атаковала "Искандерами" и 131 дроном. Силы ПВО сбили 72 БПЛА, однако зафиксированы повреждения в трех регионах нашего государства.

Так, кроме Полтавщины, вражеская атака повлекла за собой повреждения и пожар на Киевщине. А в Днепре и области разрушено складское помещение, ранены.

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