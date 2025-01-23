Упорные бои на Покровском направлении: в Генштабе доложили о ситуации на передовой

Идут тысяча шестьдесят пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников, Силы обороны дают решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории. Самым горячим остается Покровское направление.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 23 января по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 82 – 45 из них на Покровском направлении.

Российские обстрелы

Оккупанты применяли артиллерию и авиацию для ударов по районам населенных пунктов Поповка, Толстодубово, Пономаренко, Студенок, Александровка, Тимофеевка, Середина-Буда, Малушино и Шалыгино Сумской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении сегодня произошло одно боевое столкновение. Авиация врага нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Туровому, Малым Проходам; Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.

На Купянском направлении наши воины отражали пять штурмов захватчиков вблизи Двухлетнего, Загрызового и Петропавловки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг три раза атаковал в районах Зеленой Рощи и Копанок, одно боеприкосновение в настоящее время незавершенное. Боровская Андреевка потерпела удар неуправляемыми авиационными ракетами.

На Северском направлении наши защитники отразили вражеский штурм неподалеку от Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении противник сегодня два раза штурмовал позиции украинских защитников, в районе Временного Яра идет бой.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Крымского и Торецкого, до сих пор продолжается боестолкновение. Враг бил КАБами по Константиновке и Нелиповке.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улакли и Янтарное с начала суток враг атаковал уже 45 раз, украинские защитники уже отбили 35 из них. бои. Авиаудары получили Улаклы и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма. Всего за день враг пять раз атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки. В то же время враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Андреевка, Новополь, Новодаровка и Константинополь, сбросив управляемые бомбы.

На Курщине украинские защитники отразили пять атак захватнических войск, четыре боестолкновения продолжаются, кроме этого враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 24 КАБ, совершил 275 обстрелов позиций наших войск и инфраструктурных объектов на территории России.

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