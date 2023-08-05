Управляемая авиационная бомба против центра переливания крови: россияне обстреляли Купянск в Харьковской области, есть жертвы. Фото

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянск в Харьковской области. Захватчики запустили управляемые авиационные бомбы по центру переливания крови.

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Вследствие обстрела есть жертвы и раненые. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он также опубликовал снимок с места попадания.

"Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования!" – отметил глава государства.

Сейчас на месте работают спасатели, ликвидирующие пожар.

"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 августа оккупанты обстреливали Харьковскую область, в частности село Петропавловка под Купянском. Там произошло два пожара, задело территорию фермерского хозяйства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ больше всего сил сконцентрировала на Купянском направлении. Одна из задач врага – возвращение территорий, которые украинские защитники освобождали осенью прошлого года.

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