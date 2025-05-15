Управляемая карма для врага: пограничники уничтожили позиции взлета вражеских FPV-дронов на Курском направлении. Видео

Украинские пограничники контролируют ситуацию на Курском направлении. С помощью беспилотников наши воины уничтожили четыре позиции взлета вражеских FPV-дронов.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Там показали кадры поражения объектов россиян и их пехоты.

Потери противнику нанесли беспилотники под руководством операторов РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда.

"Это управляемая карма для врага", – сказано в подписи к видео.

С помощью беспилотников украинские пограничники атаковали не только места, с которых оккупанты запускали свои FPV-дроны. Они ликвидировали шесть вражеских пехотинцев, три средства связи, 14 мест укрытия противника и один склад с боекомплектом.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении украинские пограничники продолжают наносить потери российским войскам. Наши защитники атакуют вражеские объекты, в частности, с помощью FPV-дронов.

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