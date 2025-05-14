Вражеские укрытия и склады разлетаются на молекулы: пограничники показали работу FPV-дронов на Сумском направлении. Видео

На Сумском направлении украинские пограничники продолжают наносить потери российским войскам. Наши защитники атакуют вражеские объекты в частности с помощью FPV-дронов.

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Под их прицелом находятся укрытия и склады с боеприпасами и оружием россиян. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Там опубликовали кадры точных ударов по захватчикам.

На них видно, как FPV-дроны пограничников влетают в укрытия, которые обустроили для себя военные страны-агрессора, и в их склады с вооружением – его россияне часто хранят в домах, где раньше жили гражданские.

"Вражеские укрытия и склады разлетаются на молекулы после встречи с FPV-дронами пограничников", – сказано в подписи ролика.

В ГПСУ рассказали, что сутки бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" на Сумском направлении уничтожили несколько важных целей и поразили живую силу оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении украинские военные уничтожили новую "российскую гордость" – систему реактивного залпового огня "Возрождение". FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и метко ударили по вражеской РСЗО.

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