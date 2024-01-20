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"Уровень ракетной угрозы высок": Россия вывела в Черное море фрегат с восемью "Калибрами" на борту

Михаил Левакин
War
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'Уровень ракетной угрозы высок': Россия вывела в Черное море фрегат с восемью 'Калибрами' на борту

РФ провела вечером 20 января ротацию ракетоносителей в Черном море. Враг вместо МРК вывел на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен".

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Об этом сообщили Силы обороны юга Украины. Отмечается, что у россиян наготове восемь "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким", – уточнили украинские защитники.

Также известно, что еще два судна враг держит в Азовском и Средиземном морях. Правда, ракетоносителей среди них нет.

В свою очередь в ВМС ВСУ рассказали, что в течение суток в интересах РФ через Керченский пролив в Азовское море прошли три судна. Ни одно из них не двигалось из пролива Босфор. В Черное море прошли четыре корабля, один из них продолжил движение в направлении Босфора.

Напомним, на днях стало известно, что три страны НАТО займутся разминированием Черного моря. Соглашение о совместном противодействии морским минам, угрожающим судоходству в Черном море с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, заключили Турция, Болгария и Румыния.

Достигнутые договоренности предполагают создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками по НАТО для борьбы с дрейфующими минами.

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