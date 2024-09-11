Ушел на фронт добровольцем: в боях на Покровском направлении погиб майдановец Сергей Павличенко. Фото

На войне за Украину погиб майдановец, мастер народных музыкальных инструментов, братчик Киевского кобзарского цеха и воин Сергей Павличенко. Его жизнь трагически оборвалась во время боя на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Национальный музей Революции Достоинства на своей странице в Facebook. Сергей был активным участником как Оранжевой революции, так и Революции Достоинства. В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, во время противостояний с силовиками, он получил ранение.

С началом полномасштабной войны Сергей добровольно присоединился к рядам защитников Украины, сначала в составе ДФТГ, а позже служил в боевой бригаде, где был ранен трижды.

Друзья и побратимы помнят его как мужественного, неравнодушного и талантливого мужчину с большим творческим даром.

"Нет слов – боль и печаль. Мы называли его в нашем кругу старых друзей Грицько. Грицько Попугай – такое новое казацкое имя дали ему друзья во время возрождения нашего истинного Свободного Казачества. Искренний казак, настоящий гайдамак, мастер музыкальных инструментов", – написал о погибшем фронтмен группы "Хорея Казацкая" Тарас Компаниченко.

В мирной жизни Сергей Павличенко занимался созданием кобз, бандур и лир. Он был соавтором первого фильма о "холодноярских гайдамаках-повстанцах", а его колесная лира прозвучала в ленте "Довбуш".

"На этой лире теперь будут играть учащиеся, дети певческой школы. Ее голос звучал в фильме "Довбуш". А вчера… оборвалась ее песня. Ты всегда был Воином, всегда Рыцарем. Вечная слава, брат, тебе. Царства Небесного", – написал режиссер Олесь Санин.

Ранее сообщалось, что, выполняя боевое задание, 4 сентября под Покровском Донецкой области погиб воин Василий Слава. Герой проживал в селе Золотарево Закарпатской области. Военнослужащему Вооруженных сил было 33 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября в боях за Украину в Херсонской области погиб сержант Иван Панасюк родом из села Дедычи Олицкой громады на Волыни. Он с первых дней войны стал на защиту Родины.

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