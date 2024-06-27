Усиление ПВО и атаки на аэродромы врага: Харук сказал, каким должен быть ответ Украины на российские КАБы

Украине нужно уничтожать авиацию российских войск на территории государства-агрессора, чтобы снизить применение оккупантами управляемых авиабомб и другого вооружения. Кроме того, нам необходимо большее количество систем ПВО большой дальности, таких как Patriot или NASAMS.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал профессор кафедры Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного Андрей Харук. По его убеждению, необходимо систематически наносить удары по российским аэродромам, где базируют истребители Су-34, которые сбрасывают на украинские города КАБы.

"Очень люблю повторять эту фразу: лучшая противовоздушная оборона – это наши танки на их аэродромах. В нашем случае – это наши ударные БПЛА, ATACMS или другие ракеты, которые систематически наносили удары по российским аэродромам. Тот же аэродром "Балтимор" около Воронежа, "Морозовск" и другие аэродромы, из которых действуют Су-34. Это позволило бы снизить интенсивность применения этой бомбардировочной авиации. Потери самолетов Су-34 у россиян довольно значительны в последнее время. Эти машины они теряют", – отметил профессор.

Кроме того, по его словам, Украине необходима полноценная комплексная система ПВО.

"Противоставить КАБам можно средства противовоздушной обороны достаточно большой дальности. Поскольку россияне сбрасывают управляемые авиабомбы с расстояния, лежащего вне зоны поражения нашей фронтовой ПВО. Той, что есть в наших бригадах. Уже нужны комплексы большей дальности – Patriot или NASAMS. Но они тоже с своей стороны уязвимы, их нужно прикрывать средствами меньшей дальности. Нужна система противовоздушной обороны", – подчеркнул Харук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент Владимир Зеленский сообщил, что только с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб. Около 700 из них только против Харьковщины.

– Глава государства призвал партнеров дать разрешение на нанесение ударов по военным аэродромам РФ и уничтожение боевой авиации оккупантов. Она терроризирует всю территорию Украины и, в частности, город Харьков.

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