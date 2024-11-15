'Услуга' стоила $4 тыс.: в Украине разоблачили пограничника в схеме переправки лиц за границу. Фото

В Украине разоблачили пограничника, организовавшего схему незаконной переправки мужчин за границу. За свои "услуги" он требовал 4 тысячи долларов из "клиента".

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы. Как отмечается, пограничник, используя свое служебное положение, помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересекать границу с Румынией через горную местность.

Для реализации схемы он привлек сообщников из местных жителей, которые искали клиентов.

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, документы, оружие, патроны и автомобили.

Пограничнику объявлено подозрение, он был заключен под стражу с возможностью внесения залога в размере 182 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Волынской области пограничный наряд поймал с поличным очередного нарушителя государственной границы. Он пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы, чтобы за несколько тысяч долларов попасть в Беларусь.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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