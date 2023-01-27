Услышать Украину мешает стремление корпорации Meta и Маска зарабатывать на рекламе?

Социальные сети продолжают скрывать сообщения украинских блоггеров и рядовых граждан, касающихся войны. Также частыми остаются факты блокировки страниц в Instagram и Facebook, особенно если их владельцы являются волонтерами.

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Войну в Украине, которая идет уже девятый год, от 24 февраля называют первой, которая полностью освещается в социальных сетях. Украинцы делятся фото и видео обстрелов в режиме онлайн, показывают последствия вражеских "прилетов", рассказывают о буднях на передовой, делятся свидетельствами пережитых ужасов в оккупации, фиксируют передвижение вражеской техники и живой силы врага.

Казалось, мир должен видеть реальную картину события и не сомневаться в намерениях россиян и их преступных действиях в отношении независимой страны. Но по факту, когда вы с утра просыпаетесь и по дороге на работу узнаете, что в центр вашего города попали ракеты, фиксируете это и делитесь в социальных сетях, вас может ожидать разочарование. Потому что пост удаляют, якобы в соответствии с политикой компании Meta из-за наличия в нем языка вражды или символов. И даже если в нем не будет "оскорбительных" эпитетов для врага типа "русня", "кацапы", "оккупанты", а просто нейтральная информация, без прямых нарушений правил платформы (это может быть, например, призыв к насилию) неизвестно, оставят ли сообщение.

Кстати, это касается даже репоста с официальных страниц первых лиц государства, в частности Президента Украины. И его Instagram может легко убрать из ленты. А, как известно, несколько таких удалений и ваш аккаунт "летит в блок". В такой ситуации, например, оказалась украинская блоггерша Уля Станиславская, аккаунт которой имеет почти 350 тысяч подписчиков. В ее ленте постоянно присутствуют объявления о сборах на ВСУ и гуманитарной помощи. За донаты волонтер покупает защитные сетки, каски и бронежилеты, бензопилы и наборы инструментов, аптечки и хирургические наборы, генераторы и т.д. Но ее страницу уже дважды блокировали, в последний раз, по мнению блоггерши, за упоминание слова "Херсон" в стороз. Только недавно аккаунт был восстановлен.

И это пример один из тысяч. Но украинцы не могут продуцировать другой контент, потому что в стране идет полномасштабная война с ежедневными потерями на фронте и гибелью гражданских в тылу.

Так же нежелательны для социальных сетей посты о полке "Азов", который официально входит в состав Национальной гвардии Украины. К примеру, 9 мая стало известно, что Instagram удалил пост с основными тезисами с пресс-конференции бойцов этого подразделения Интернет-издания "Буквы". В первых числах августа перестала быть доступна страница Ассоциации Семей Защитников "Азовстали". А недавно в соцсети удален нейтральный пост Екатерины Полищук с позывным "Птичка" - девушки-парамедика, которая стала известна благодаря своему пению в укрытии "Азовстали" и прошла через российский плен.

Вопросы по блокированию украинских пользователей в Instagram и Facebook в Украине пытались решить на уровне Минцифры из-за официальных обращений к корпорации Meta и встречи с ее топ-менеджерами. И хотя большое количество аккаунтов удается со временем разблокировать, глобальный вопрос до сих пор не решен. При этом, по словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, соцсети созданы для того, чтобы рассказывать правду.

- Миллионы украинцев с первого дня войны объединились и действуют как единый информационный фронт. Распространяют новости в соцсетях, собирают средства для армии, медиков и людей, которые все потеряли. Каждый активист, блоггер, волонтер использует свое доверие и репутацию для хорошего дела, - отмечал чиновник.

По мнению экспертов, причина того, что посты о войне скрываются, а аккаунты блокируются по большому счету в желании Meta зарабатывать на своих площадках. Потому что реклама на фоне контента о разрушенном жилом доме в Днепре, жертвах обстрелов уже освобожденного Херсона, раненых бойцов, защищающих Бахмут, невозможна. Но эту правду должен видеть мир или хотя бы читать, например, в Twitter, новый собственный которого Илон Маск среди целей его развития называл свободу слова. При этом в декабре в соцсети стало невозможно залогиниться или зарегистрироваться с украинского номера.

Однако украинцы надеются, что жажда заработка уступит здравому смыслу и доступ к правдивой информации о войне не будет прекращаться ни на минуту!