Успел повоевать месяц: в Украине ликвидировали оккупанта-отца пятерых детей, теперь его сын жалуется на ''кидалово'' с деньгами. Фото

На войне в Украине ликвидировали 37-летнего российского оккупанта Шамиля Каримова из Новосибирской области. Он пошел на путинскую войну добровольцем, оставив своих пятерых детей, а повоевать успел всего месяц.

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Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Ныне сын захватчика жалуется в соцсетях на "кидалово" с деньгами за смерть отца (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Согласно некрологу в росСМИ, Каримов – житель деревни Юный Пионер Барабинского района. Он отправился на "СВО" добровольцем 1 декабря, заключив контракт.

Младший сержант был гранатометчиком в мотострелковой части оккупационных войск РФ. Причем прожил он в этом статусе чуть больше месяца – бил ликвидирован 4 января.

У Каримова остались жена и пятеро детей, младшей его дочери четыре года.

Смерть захватчика подтвердил его сын Руфат Каримов, пожаловавшись в соцсетх, что "выплат за батю мамка не получит". По его словам, отец-доброволец был "вагнеровцем", его тело родным не передали, сказав лишь, что тот нашел свою смерть под Соледаром.

"Маме военком говорит, что выплат тоже не будет. Официально его там не было, получается. Типа когда в "Вагнер" идешь, то ты вне системы", – признался сын оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ спешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК "Вагнер", когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара. Атака координировалась с воздуха и произошла, когда "вагнеровцы" подбирались к позициям украинских защитников через забор.

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