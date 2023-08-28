"Успела выглянуть в окно и закричать": коллега рассказала о директоре школы в Ромнах, которая погибла в результате атаки РФ. Фото

Директор школы №8 в городе Ромны Сумской области Татьяна Прокопенко перед тем, как российский Shahed попал по зданию, успела прокричать в окно коллегам, чтобы они прятались в укрытия. Она и три других педагога, которые находились на втором этаже, погибли.

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Вражеская дроновая атака по учебному учреждению произошла утром около 10:00 23 августа. В это время часть учителей находилась на территории, готовила школу к 1 сентября. Детей планировали обучать на смешанной форме, но планам помешали российские военные преступники. "Факты" передают, что рядом с уничтоженным оккупантом зданием не было никаких военных объектов. Кроме того, до этого в Ромнах не было прилетов.

Погибли директор Татьяна Прокопенко, завуч Оксана Солонинка, учитель истории и библиотекарь Руслан Яцюра и секретарь Оксана Кваша.

Коллега педагогов, учительница Нина Пинчук, рассказала, что одна из сотрудниц в момент прилета находилась на первом этаже и чудом осталась почти невредимой. Перекрытие над ее классом уцелело, и женщина выбралась из здания через окно. Некоторые учителя в это время пошли в магазин, некоторые были на улице и плели маскировочную сетку для наших воинов. Это спасло им жизнь, хотя многие получили осколочные ранения.

Четыре человека находились на втором этаже. Среди них никому уцелеть не удалось.

"Я тоже, находясь рядом со школой, видела и слышала, как это случилось. Сначала это был звук мопеда. Кто-то из наших еще сказал: мол, интересно, это мопед едет по улице или дрон летит? А потом спохватились, ведь была воздушная тревога! Мы услышали выстрелы, как будто автоматную очередь. И все тот же звук мопеда, все ближе и ближе… Коллеги говорят, что директор успела выглянуть в окно и закричать: "Девочки, прячьтесь в укрытие!" Мы запаниковали, бросились кто куда", – рассказала Пинчук.

Коллектив отмечает, что Прокопенко вкладывала душу в то, что делала. У нее осталась 19-летняя дочь, которая приехала на похороны из Польши.

Ирина Головач, которая занимала должность директора школы на протяжении 13 лет (до 2019 года), сказала, что когда она пришла в это учебное учреждение, оно было запущено. В классах училось всего по 12 детей.

"Но мы с коллективом начали его отстраивать, приводить в порядок. Там не было ни актового зала, ни спортивного, ни одного компьютера. Все это закупали мы сами – благодаря помощи родителей, бывших выпускников (один из них потом стал мэром города). И нам удалось сделать практически невозможное – стать одной из лучших школ в области", – вспомнила экс-директор.

Как писал OBOZREVATEL:

– 51-летняя Татьяна Прокопенко начала работать директором школы в Ромнах с 2019 года. Параллельно вела педагогическую деятельность, преподавала технологии и этику для учеников начальных классов. Коллеги говорят о ней как об очень креативном человеке.

– Что известно о педагогах, которые погибли из-за удара российского дрона, читайте по ссылке.

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