'Успешные боевые действия сейчас продолжаются на ряде направлений': Братчук объяснил, как Украина перехватывает инициативу на поле боя

Силы обороны Украины постепенно перехватывают инициативу на поле боя благодаря гибкой обороне, контратакам, ударам по российским тылам и активному внедрению новых технологий. Российская армия, несмотря на громкие заявления о масштабном весеннем наступлении, не смогла достичь поставленных целей и несет значительные потери.

Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии Укринформу.

Украина меняет ситуацию на фронте благодаря новым технологиям

По словам Братчука, украинская армия адаптировалась к современной войне и начала эффективно сочетать оборонительные действия с технологическими решениями.

"Наша гибкая оборона, качественная подготовка личного состава, контратакующие действия вместе с современными технологиями позволили на определенных локациях освобождать украинские территории", — сказал Братчук.

Представитель УДА "Юг" отметил, что Украина активно развивает не только беспилотные технологии в воздухе, но и наземные роботизированные комплексы.

По его словам, успешные боевые действия сейчас продолжаются сразу на нескольких направлениях, однако подробности пока не разглашают из соображений безопасности.

Украина имеет стратегическую инициативу в Черном море

Отдельно Братчук прокомментировал ситуацию в Черном море. Он отметил, что Украина уже смогла перехватить там стратегическую инициативу и постепенно вытесняет российские силы из акватории.

"Битва продолжается, но бои сегодня Украиной выигрываются, мы вытесняем врага из акваторий", – сказал спикер.

Кроме того, он сообщил о создании украинских управляемых авиационных бомб.

По словам Братчука, первое применение украинских КАБов может произойти уже в ближайшее время или даже "в эти минуты".

Россия не достигла целей весеннего наступления

Братчук также прокомментировал заявления российских пропагандистов о новом летнем наступлении. По его словам, подобная риторика свидетельствует о провале предыдущей наступательной кампании РФ.

"Весенний наступательный этап провалился. Россияне не достигли ни одной даже оперативно-тактической цели на поле боя", – заявил он.

Спикер добавил, что ежемесячно российская армия теряет от 30 до 34 тысяч военных. По его словам, мобилизационный ресурс России уже не позволяет в полной мере компенсировать такие потери.

Удары по тылам РФ затрудняют снабжение армии

Братчук отметил, что украинские удары по территории России существенно влияют на российскую логистику и обеспечение фронта.

"Враг сегодня тылами не успевает обеспечивать широкомасштабные ресурсы для всего фронта, который является чрезвычайно протяженным", – пояснил он.

По словам спикера, современная война уже не имеет классической линии фронта. Зато Силы обороны создают так называемые "серые" и "мертвые" зоны для противника и проводят операции там, где российская оборона имеет слабые места.

"Все действия Украины на поле боя сегодня являются стратегическими: от самого фронта и боев на линии соприкосновения – до ударов вглубь территории Российской Федерации", – подытожил Братчук.