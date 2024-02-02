Усталые, но несокрушимые: в ВСУ показали противотанкистов 93-й бригады, активно участвующих в отражении вражеских штурмов. Фото

В Вооруженных силах Украины показали сильные фото наших защитников, которые служат на передовой. В кадр попали воины-противотанкисты 93-й бригады "Холодный Яр".

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Снимками в пятницу, 2 февраля, поделился Генеральный штаб ВСУ. Пресс-служба в своем Facebook-аккаунте отметила, что военнослужащие "уставшие, но несокрушимые, закаленные тяжелыми боями".

Герои фоторепортажа активно участвуют в отражении вражеских штурмов и наносят российским оккупантам потери.

"Стремительно развернуться, поразить цель и оперативно изменить позицию – эти умения позволили подразделению только за последнее время занести в свой актив пораженный танк, уничтоженные пушку "Рапира", две БМП и две вражеские "мотолыги" (транспортер-тягач МТ-ЛБ. – Ред.), одна из которых отправилась в ад вместе с пехотой", – рассказали военные.

Как писал OBOZ.UA:

– 2 февраля (709 сутки полномасштабного вторжения) в Украине произошло 55 боевых столкновений. Силы обороны отразили атаки российской армии на восьми направлениях и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсонской области.

– 1 февраля наши воины ликвидировали 830 оккупантов, а с начала большой войны – уже 387 060.

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