Минус 830 захватчиков, 46 артсистем и катер: Генштаб озвучил свежие данные о потерях РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте 1 февраля ликвидировали 830 военнослужащих российской армии. Так, с начала полномасштабной войны на украинской земле слегло уже 387 06 врагов.

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Кроме живой силы, защитники лишили оккупационное войско множества дорогостоящей военной техники и вооружения, в частности 139 единиц накануне. Обновленные данные о потерях ВС РФ озвучил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки бойцы сожгли 46 артиллерийских систем (всего 9274), 19 боевых бронированных машин (11 792), девять танков (6331), две РСЗО (978) российской армии.

Защитники неба сбили пять вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 7146). Воины Главного управления разведки ночью 1 февраля потопили в Крыму ракетный катер "Ивановец" ВС РФ (всех 24 корабля/катера).

Также обезврежены 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 12 316) и восемь – специальной техники (1470) оккупантов.

С начала российского вторжения ВСУ уничтожили 1847 крылатых ракет, 663 средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение первого месяца 2024 года бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков. Общая стоимость этой обезвреженной техники составляет более $300 миллионов.

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