Потери России – колоссальные: бойцы Нацгвардии за месяц уничтожили и вывели из строя 112 российских танков стоимостью свыше $300 млн

Украинские защитники продолжают ликвидировать технику и живую силу врага на нашей земле. Так, в течение первого месяца 2024 бойцы Нацгвардии уничтожили и вывели из строя 112 российских танков.

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Общая стоимость уничтоженной техники составляет более 300 миллионов долларов США. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и опубликовал видео работы бойцов.

Среди уничтоженных боевых машин было около десятка Т-90 "Прорыв", которыми так гордятся россияне. Однако нацгвардейцы неоднократно доказывали, что для украинской армии нет "непробиваемых" целей.

"Один из многочисленных эпизодов работы аэроразведчиков Нацгвардии – на видео. Наслаждайтесь просмотром", – написал Клименко.

Ранее сообщалось, что воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно совершало рейд озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате были уничтожены вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.

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