ВСУ отразили атаки армии РФ на восьми направлениях и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра – Генштаб

В течение 709-х суток полномасштабного вторжения на фронте произошло 55 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки вражеской армии на восьми направлениях и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсонской области. Больше всего российских штурмов отражено на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 2 февраля 2024 года. Отмечается, что оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Сеньковка, Прогресс, Заря, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Искрисковщина, Владимировка, Грабовское, Поповка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки возле Синковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские бойцы отбили 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг при поддержке авиации безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки недалеко от Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 19 атак возле Авдеевки и еще 10 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новокалиново, Очеретино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 6 раз тщетно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 6 напрасных попыток штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Херсон и Республиканец Херсонской области.

Атаки россиян

В течение суток произошло 55 боевых столкновений. Также враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

Удары ВСУ

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за последние сутки украинские защитники ликвидировали 830 военнослужащих российской армии. Всего с начала полномасштабной войны на украинской земле пало уже 387 060 врагов.

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